«Лавочка закроется»: когда начнется слежка за деньгами россиян

Текущий год будет сложным для россиян. Власти повысили НДС, акцизы и пенсионный возраст. По мнению главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, в 2019 году нашу страну ожидает очередная порция санкций и всплеск инфляции. В этой ситуации налоговым органам не стоит жестко отслеживать банковские платежи россиян, считает он. Однако со временем этот вопрос будет отрегулирован, и платить налоги с нелегальных заработков придется.

— Анатолий Геннадьевич, хотели бы начать наше интервью с прогноза относительно развития экономической ситуации в этом году. С 2019 года увеличилась ставка НДС и возраст выхода на пенсию. В этом году, по прогнозам, инфляция может разогнаться до 6%, и еще в этом году Америка обещает ввести очередные санкции. Какие у вас ожидания?

— Если говорить о финансовой системе и об экономическом положении, то я считаю, что год будет стабильным, он сильно по темпам не будет отличаться от того, что мы наблюдали в прошлом, несмотря на все негативные решения. Решение по повышению НДС имело как минимум три последствия. Первое — это усиление налогового бремени, второе — повышение инфляции, и третье — рост ключевой ставки, а значит и повышение стоимости кредитов, и, как следствие, дополнительной нагрузки на бизнес.

Но тем не менее ситуация будет стабильной. Потому что экономика адаптировалась ко всем внешним шокам и нынешние налоговые решения были включены бизнесом в свои стратегии. Важно, чтобы таких серьезных изменений в налоговом законодательстве больше не принималось.

— Если говорить конкретно, то вернется ли, на ваш взгляд, инфляция к 4%, то есть к таргету, к которому ЦБ так долго шел, хотя бы в 2020 году?

— Я думаю, что в этом году всплеск инфляции будет, и будет довольно существенный, сейчас допускают 6% годовых. Во второй половине года будет снижение темпов инфляции, связанное с тем, что разовый эффект от поднятия акцизов, НДС и от других решений, в частности, от повышения курса доллара, исчерпается и дальше начнется нормальная работа экономики. Не уверен, что инфляция упадет до 4%, потому что всплеск может быть более высоким, чем ожидали в ЦБ. Но 5%, может 4,5%, вполне возможно.

— Ждать ли нам очередной порции американских санкций в этом году?

— Думаю, что их будут принимать. В США давят на президента США разными способами, и президент будет отыгрывать это давление, в том числе и конкретными санкционными действиями. Европа, к сожалению, пока еще находится в «плену» у, скажем так, заокеанских товарищей. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что санкционная игра будет продолжаться.

— Как вы оцениваете инициативу по налогообложению самозанятых в этом году?

— Много таких граждан не будет, может быть, всего десятки тысяч по всем регионам. А по оценкам Минтруда , у нас миллионы реально самозанятых, которые нигде не фиксируются как работающие люди и не платят ни налогов, ни в социальные фонды никаких денег.

— Поясните, пожалуйста, один пункт закона о налогообложении самозанятых. Как банки и налоговая будут выявлять нелегальные доходы, и не стоит ли гражданам опасаться, что заблокировать могут личные переводы на карточку, если будет подозрение, что это нелегальные доходы самозанятого?

— Предполагаю, что это все точечно будет разбираться. Это такое администрирование, которое может обойтись дороже, чем налоговые поступления в бюджет. Я бы вообще к этой теме относился очень сдержанно, и особенно не акцентировал внимание, в том числе и налоговых органов, на этой теме, поскольку можно создать дополнительное социальное напряжение и при этом не иметь никаких компенсаций в виде поступлений в бюджет. Отвечая на вопрос, не знаю, как они это будут делать, честно говоря.

Понятно, что если регулярно идут платежи, даже если они на небольшие суммы — на 1000-2000 рублей, возникает вопрос, что это какой-то доход человек получает от кого-то либо в виде материальной помощи, либо как оплату за какие-то услуги, либо за аренду квартиры и так далее

Вопрос такой возникает. И я думаю, что с течением времени он будет отрегулирован достаточно жестко, поскольку цифровые технологии сейчас позволяют все это отслеживать и делать выводы на основе анализа финансовых потоков. Но сейчас не самое лучшее время для таких жестких решений.

— Но они все равно будут?

— Я надеюсь, что этого не будет, благоразумия хватит. Поскольку сейчас не самое лучшее социальное самочувствие людей. И я даже благодарен этим людям, которые сами себя обеспечивают, не жалуются государству, не просят ничего.

Они нашли себе небольшой доход и, слава богу, что кормят им свою семью и себя. И не надо их дергать лишний раз вот в это непростое для страны и для людей время.

Но эти же люди должны понимать, что рано или поздно эта лавочка закроется. Поскольку, если ты получаешь доход и при этом не платишь никаких налогов и в социальные фонды, а твои дети учатся бесплатно в школе, ты получаешь медицинское обслуживание, нравится оно или нет, но оно все-таки бесплатное. То есть ты получаешь многие социальные блага от города, от села, от населенного пункта, от государства, муниципалитета…

Это несправедливо по отношению к тем, кто платит за эти все блага. В том числе к рабочим, которые получают заработную плату и осуществляющие платежи.

В ближайшее время, я надеюсь, что этот мораторий (на штрафы для самозанятых — «Газета.Ru» ) на год будет продлеваться. И лучше его сразу же продлить на три года, и больше эту тему не трогать. Сейчас просто надо настраивать систему. Мощные компьютеры позволяют большие данные хорошо анализировать и делать правильные выводы.

— А Вы готовы выйти с законодательной инициативой о продлении моратория?

— Я готов.

— Когда собираетесь?

— Мы во фракции «Справедливая Россия» посоветуемся, и я уже точно скажу.

— Когда и в какой конфигурации может быть принят закон об ограничении предельной суммы займа на домохозяйство по доле платежей в совокупном доходе семьи?

— В этом году мы точно его внесем. Сейчас идут дискуссии, как это лучше определять. Я думаю, что если не в этом году, то в следующем мы его примем. Но я полагаю, что эту работу мы запустим уже в эту весеннюю сессию. Если мы в весеннюю сессию внесем законопроект, что очень вероятно, соответственно, в течение года мы этот закон примем.

— Вы сами за какой вариант ограничений выступаете?

— 50% платежей от совокупного дохода семьи. Такая мировая практика. Но будем еще обсуждать и с рынком советоваться. Мы еще предметно, я бы так сказал, по документам, которые подготовлены, пока не готовы со 100% уверенностью говорить, что такая норма будет приниматься.

В этом вопросе важно, чтобы финансовые институты, которые кредитуют население, имели доступ к данным пенсионного фонда и налоговой инспекции. Тогда они смогут иметь возможность проверить достоверность предоставляемых документов о доходе. Например, достоверность справки 2-НДФЛ.

Если вам надо получить кредит, а поскольку по требованию надо представить справку 2-НДФЛ, то сейчас вы заходите в интернет, покупаете дешево эту справку, приносите ее в банк и, если нет возможности проверить ее, то вам, в принципе, могут дать кредит. Обманули банк, а потом, если выяснится вдруг, что доходы другие, банк должен будет нести ответственность.

— Анатолий Геннадьевич, скажите, в этом году россиянам каких важных законопроектов ждать от финансового комитета?

— У нас уже в работе и даже принят в первом чтении законопроект, касающийся возврата страховой премии, которую платит гражданин при получении потребительского либо ипотечного кредита. Он платит за весь срок кредита, но зачастую этот кредит досрочно погашает. Получается несправедливо. Гражданин досрочно погасил кредит, но при этом страховку заплатил за весь период. За три года обслуживания ипотечного кредита, например, а иногда за 10 лет или за 20 лет.

Поэтому мы решили справедливость восстановить. Оставшаяся сумма, превышающая срок пользования кредитом, будет возвращаться человеку. Таким образом, многие граждане смогут получить обратно свои деньги, выплаченные в виде страховки.

— Не могли бы вы подвести итоги кампании по возврату капиталов на родину, можно ли сказать, что она успешнее, чем предыдущие попытки?

— То, что процесс начался, на самом деле вселяет оптимизм, потому что предыдущие решения, связанные с налоговой амнистией, не имели результат, который мы хотели бы получить. Нам надо что-то подкорректировать, в том числе наши коллеги, которые хотят вернуть свои капиталы, об этом говорят, и такая работа ведется.

Я имею ввиду те офшоры, которые мы создали, и специальные условия для тех организаций, желающих вернуться в российскую юрисдикцию. Как только вернутся первые компании, все увидят, что это хорошо работает, и дальше процесс пойдет быстрее.