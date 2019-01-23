Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ипотечных ставок к концу 2019 года.
Об этом сообщает РИА Новости.
«По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать», — сказал он.
Вместе с этим он отметил, что на ситуацию будет влиять не только инфляция, но и ситуация с учётной ставкой Центрального банка.