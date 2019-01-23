Россияне воспротивились «слежке» за платежами 

Деньги россиян — проблемы россиян, считает большинство граждан, опрошенных аналитической службой Рамблера.
По мнению 83% респондентов, жесткий контроль за платежами населения не нужен.
Лишь 17% пользователей Рамблера считают по-другому. По мнению 10%, жесткий контроль необходим, потому что честных граждан он не испугает, а преступников поможет выявлять.
7% опрошенных рассказали, что не знают, нужен контроль за платежами или нет, однако отметили, что никаких минусов от его появления для себя не видят.
В опросе поучаствовали 2263 человека.
Сегодня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Газете.ru», что однажды нелегальные доходы самозанятых, поступающие на их банковские карты, будут «отрегулированы достаточно жестко».
«Рано или поздно эта лавочка закроется», — пообещал депутат, подчеркнув при этом, что едва ли контроль за нелегальными доходами фрилансеров станет причиной блокировок личных переводов граждан.