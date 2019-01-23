Россияне воспротивились «слежке» за платежами

Деньги россиян — проблемы россиян, считает большинство граждан, опрошенных аналитической службой Рамблера.

По мнению 83% респондентов, жесткий контроль за платежами населения не нужен.

Лишь 17% пользователей Рамблера считают по-другому. По мнению 10%, жесткий контроль необходим, потому что честных граждан он не испугает, а преступников поможет выявлять.

7% опрошенных рассказали, что не знают, нужен контроль за платежами или нет, однако отметили, что никаких минусов от его появления для себя не видят.

В опросе поучаствовали 2263 человека.

Сегодня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Газете.ru» , что однажды нелегальные доходы самозанятых, поступающие на их банковские карты, будут «отрегулированы достаточно жестко».

«Рано или поздно эта лавочка закроется», — пообещал депутат, подчеркнув при этом, что едва ли контроль за нелегальными доходами фрилансеров станет причиной блокировок личных переводов граждан.