Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала категории граждан, социальные выплаты которым будут проиндексированы на 4,3% с 1 февраля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Повышены будут размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам… Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы… гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний… инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак проводников… беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», — сообщила вице-премьер на заседании Российской трхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году. Также сообщалось об увеличении размера возрастной надбавки к пенсии.