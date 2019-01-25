Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.20
74.95
74.61
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
75.71
Индексы и котировки Brent
61.27
+0.16 Золото
1283.08
–0.02 РТС
1188.15
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1328
–0.0135
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

Голикова рассказала об индексации социальных выплат в России 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала категории граждан, социальные выплаты которым будут проиндексированы на 4,3% с 1 февраля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Повышены будут размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам… Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы… гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний… инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак проводников… беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», — сообщила вице-премьер на заседании Российской трхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году. Также сообщалось об увеличении размера возрастной надбавки к пенсии.
RT на русском: последние новости
В Совфеде раскрыли подробности проекта о платной регистрации смартфонов Кабмин России прекратил обсуждение дифференциации энерготарифов Почему в мире увеличивается разрыв между богатыми и бедными
Личный счет , Татьяна Голикова , Максим Топилин , Правительство РФ
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение