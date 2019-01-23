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Правительство отложило обсуждение соцнормы на электроэнергию 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство России отложило обсуждение соцнормы на электроэнергию для населения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака Ильи Джуса.
Как рассказал Джус, на совещании у Козака было принято отложить на неопределенный срок обсуждение вопроса о введении дифференцированных тарифов и поэтапной отмене понижающего коэффициента к тарифу для квартир с электроплитами и сельского населения.
Представитель вице-премьера отметил, что правительство может вернуться к этому вопросу после анализа реальных доходов населения в 2019 году.
В январе Минэкономразвития предложило ввести дифференцированную плату за электроэнергию: по базовому тарифу — за 300 кВт*ч в месяц, по повышенному тарифу — за 300-500 кВт*ч в месяц и по экономически обоснованному тарифу — за потребление более 500 кВт*ч в месяц. Также предполагалось, что поэтапно к 2033 году будет ликвидирован понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электроэнергию для домов с электроплитами и сельского населения.
Комментарии41
Личный счет , Экономика , Илья Джус , Дмитрий Козак , Правительство РФ , Минэкономразвития
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