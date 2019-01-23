Правительство отложило обсуждение соцнормы на электроэнергию

Как рассказал Джус, на совещании у Козака было принято отложить на неопределенный срок обсуждение вопроса о введении дифференцированных тарифов и поэтапной отмене понижающего коэффициента к тарифу для квартир с электроплитами и сельского населения.

Представитель вице-премьера отметил, что правительство может вернуться к этому вопросу после анализа реальных доходов населения в 2019 году.