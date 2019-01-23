Власти отложили введение соцнормы потребления электроэнергии

«По итогам совещания принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов»,

«Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года», — пояснил Джус.

В других профильных ведомствах пока воздержались от комментариев.

Тема дифференцированных тарифов на электроэнергию вызвала широкий общественный резонанс. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на предложения Минэкономики по данному вопросу писал, что ведомством предлагается следующая разница в оплате электроэнергии для населения: до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому тарифу, от 300 до 500 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — по экономически обоснованному.

При этом расчет предлагалось проводить не на человека, а на лицевой счет, то есть норму предлагается ввести на квартиру или дом, вне зависимости от количества проживающих человек, а для некоторых категорий и ряда регионов границы могли быть расширены.

Кроме того, предлагалось постепенно отменить существующие льготы для владельцев электрических плит до 2033 года. По заверению Джуса, этот вопрос пока так же снят с повестки дня.

Если брать для владельцев электроплит понижающий коэффициент, который сейчас равен 0,7, то рост счета за электроэнергию может составить до 43%, полагает старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников

Коэффициенты для электроплит были актуальны 50 лет назад, когда других мощных электроприборов в жилищах еще не было. Сейчас электрочайники, утюги, микроволновые печи, стиральные машины, мультиварки по мощности сопоставимы с электроплитами и распространены в домах, в том числе оснащенных газовыми плитами, а не только электрическими, так что избирательное применение этого коэффициента выглядит устаревшим, считает эксперт.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин отмечает, что соцнорма может задеть многих жителей в отопительный сезон. «Превышение будет по 30-40% жилья, только за счет элеткрообогревателей», — подчеркнул он.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что идею соцнормы его ведомство не поддерживает.

«Пока позиция Минстроя больше «нет», чем «да», и с этой позицией мы сегодня принимаем участие на всех консультационных площадках», — сказал он во время парламентского часа в Госдуме РФ. В Минэнерго пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что около пяти лет назад в стране уже предпринималась попытка пилотного внедрения нормы электропотребления. Тогда вводился подушевой учет.

«Эксперименты [по введению соцнормы] завершились, их результаты получились противоречивыми», — отметил Якушев.

Тогда в итоге эксперимент подвергся резкой критике президента РФ Владимира Путина , которому пожаловались на резкий рост тарифов. О возвращении к идее соцнормы заговорили в прошлом году. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил заинтересованным ведомствам подготовить свои предложения.

Эксперты отмечают, что в нынешних условиях, когда растут и тарифы на ЖКХ, вводится новая система платы за вывоз мусора, растут цены на топливо и повышается НДС, любое новое — даже скрытое — увеличение тарифов повлечет за собой рост неплатежей.

Между тем, по данным «Совета рынка», долги населения за электроэнергию по состоянию на 30 ноября 2018 года составляли 53,1 млрд рублей против аналогичных данных 2017 года 48,2 млрд рублей.

В общей структуре задолженности за электроэнергию по группам потребителей на население приходится 18,6%, для сравнения доля долгов промышленных потребителей ненамного больше — 19,3%.