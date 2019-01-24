Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2019 году

С начала 2019 года, по данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,9 процента. Заметно подорожали овощи и фрукты — в среднем на 0,6 процента. Но лидерами по темпам роста цен оказались свежие помидоры и белокочанная капуста.

Томаты с начала года прибавили в цене сразу 11 процентов. Однако в период с 14 по 21 января уступили пальму первенства белокочанной капусте. Этот распространенный в России овощ вырос в цене сразу на 2,5 процента. С начала года капуста подорожала почти на 10 процентов. Подтягиваются следом и другие овощи "борщевого набора".

Морковь с начала года выросла в цене на 5,7 процента, репчатый лук — почти на 5 процентов, картофель — на 4,6 процента. Рост цен на белокочанную капусту объясняется их снижением в предшествующие годы, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников . "Капуста стала не очень привлекательна по цене, и те хозяйства, которые традиционно занимались ее выращиванием, начали сокращать площади. В итоге на рынке сформировался некоторый дефицит, который и подтолкнул цены вверх", — поясняет он.

Такие цикличные колебания цен характерны в целом для овощей открытого грунта — моркови, свеклы, картофеля, лука, добавляет Алексей Красильников. Раз в три года дорожает какой-то один овощ. Но затем этой культурой начинают заниматься многие хозяйства, на рынке создается избыток продукта, и цены вновь снижаются, подчеркнул эксперт.