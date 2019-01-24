Россияне стали искать работу в два раза дольше

В России изучили критерии, на которые все чаще обращают внимание жители страны при поиске работы. О тенденциях на российском рынке труда рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе компании интернет-рекрутмента Зарплата.ру.

Отметим, что специалисты сравнили рынок труда в 2009 и 2019 годах. Выяснилось, что теперь россияне более тщательно ищут работу. Если десять лет назад на поиск нового места уходило до трех месяцев, то в 2019 этот период увеличился до полугода.

Кроме того, изменились и приоритеты соискателей. Так, в настоящее время россияне обращают все больше внимания на то, отвечает работодатель на отклик или нет. А в 2009 году в большинстве случаев соискателей интересовал размер заработной платы, а также базы вакансий и проверенность рабочих мест.

Также в ходе анализа выяснилось, что в 2009 году большинство пользователей искали работу через job-сайты, либо же напрямую обращались в компании. Сейчас же россияне чаще всего используют сайты по поиску работы и социальные сети.

Специалисты уточнили, что десять лет назад самыми востребованными специалистами были страховые агенты, фармацевты и торговые представители. А сейчас — работники в сфере транспорта и логистики, торговли и промышленности.

Отметим, что недавно в России назвали самые востребованные профессии в 2018 году. Среди них: профессии в сфере образования и бухгалтерского учета.