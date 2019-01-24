Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате в России

Росстат сообщил, что задолженность по зарплате в России в декабре снизилась на 21,2%.

Как указывается на сайте ведомства, долг по зарплате в России на 1 января 2019 года составил почти 2,420 млрд рублей, что на 21,2% меньше, чем месяцем ранее.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 460 млн рублей (19%), в 2016 году и ранее — 911 млн рублей (37,7%).

Всего на начало этого года задолженность по заработной плате имелась перед 36,7 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 52% — работники обрабатывающих производств, 17% — строительства, 8% — транспорта, 7% — сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, 4% — сферы добычи полезных ископаемых.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинске завели дело по факту задержки зарплаты сотрудникам транспортной компании.