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Россияне установили триллионный рекорд 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
По итогам 2018 года россияне взяли кредиты на 8,61 триллиона рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) на основе 600 кредитных организаций, которые предоставили свои данные. Об этом сообщает ТАСС.
Общее количество кредитов за прошлый год составило 37,41 миллиона. В сравнении с 2017 годом, количество кредитов увеличилось на 18 процентов, а объем кредитования на 46 процентов.
При этом сегмент кредитных карт стал лидером по темпам роста объемов кредитования.
«Количество новых карт выросло на 40 процентов в годовом выражении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 63 процентов», — сообщается в пресс-релизе ОКБ.
Всего за прошлый год было выдано около 12,66 миллиона карт с общим лимитом в 908,05 миллиарда рублей. Средний лимит кредитных карт составил 63 тысячи рублей (больше на 37 процентов, чем в 2017).
Выдача потребительских кредитов за третий квартал 2018 года достигла исторического максимума. За указанный период россияне взяли 4 миллиона кредитов объемом 729 миллиардов рублей. Средний чек кредита достиг 178 тысяч рублей. Это на 43 процента больше аналогичного периода 2017 года.
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