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Каждый десятый россиянин заявил о росте зарплаты 

Российская Газета + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Десять процентов работающих россиян заявили о повышении им зарплаты в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Опрос проводился в декабре 2018 года среди 1100 респондентов старше 18 лет во всех типах городов и федеральных округах. Выборка репрезентует взрослое трудоспособное население РФ, заявляют исследователи.
63 процента опрошенных указали, что не меняли работу (самый высокий показатель за четыре года). С момент прошлого опроса доля подобных ответов увеличилась на 6 процентов, что, по мнению авторов исследования, говорит о некоторой стабильности на рынке труда. Также за год с 9 до 6 процентов сократилась доля поменявших работу граждан.
В исследовании говорится, что с 2015 года происходит сокращение числа респондентов, сообщивших о снижении зарплаты — с 26 процентов до 6 процентов в 2018 году. 10 процентов из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении своей зарплаты, у половины из них она выросла более чем на 10 процентов, говорится в исследовании. В 2017 году сообщали о подобных изменениях 8 процентов опрошенных. В 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были значительно выше — 13 процентов и 18 процентов соответственно, подчеркивают авторы исследования.
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