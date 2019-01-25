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Где можно без профессионального опыта заработать 130 тысяч 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: iStock
Оказалось, что больше всего на таких условиях в крупных городах готовы платить продавцам и курьерам.
Итак, в Москве максимальная зарплата продавца без опыта работы может достигнуть 130 тысяч рублей. Средняя же зарплата продавца в Москве составляет 40 тысяч. В Санкт-Петербурге представителям этой профессии без опыта работы готовы платить не больше ста тысяч, в Екатеринбурге — 55 тысяч, Ростове-на-Дону — в пределах 50 тысяч, а Нижнем Новгороде — 40 тысяч.
Второе место в столице по доходу без опыта работы заняли разнорабочие с максимальным на данный момент предложением по зарплате в 125 тысяч рублей. Средняя зарплата для них по Москве — 40 тысяч рублей. В северной столице для них максимальное зарплатное предложение — 80 тысяч. В Нижнем Новгороде — 42, в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге — максимум по 30 тысяч.
Третье место в столице поделили между собой официанты, курьеры и администраторы с максимальными предложениями по зарплате в 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата официантов и администраторов в этом городе составляет 35 тысяч, а курьеров — 30 тысяч. В Санкт-Петербурге им готовы платить не больше 70 тысяч, 80 тысяч и 60 тысяч соответственно. В остальных городах — в пределах от 15 тысяч до 70 тысяч рублей.
Далее идут операторы call-центра с максимальными зарплатными предложениями в 80 тысяч рублей в Москве (средняя — 35 тысяч). И от 25 тысяч до 50 тысяч — в остальных городах, где проанализированы вакансии.
Грузчики могут получать в столице до 60 тысяч рублей (хотя средняя тоже 35 тысяч). И от 25 тысяч до 40 тысяч — в других городах.
Меньше всего работодатели готовы платить секретарям и офис-менеджерам. Максимальная зарплата для них предлагается в сумме 45 тысяч (26 тысяч — 30 тысяч в среднем по столице). В остальных городах примерно столько же, за исключением Санкт-Петербурга. Там для них есть вакансия с максимальной зарплатой в 50 тысяч рублей.
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