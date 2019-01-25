Выплаты вкладчикам банка «Еврокапитал-Альянс» начнутся не позднее 8 февраля

"Выплаты начнутся агентством не позднее 8 февраля 2019 года … Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 31 января", — говорится в сообщении.

Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Еврокапитал-Альянс" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ.

По данным ЦБ, основным видом деятельности кредитной организации являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 миллиардов рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 7 раз.

Формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых банком кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, отмечал регулятор. Кроме того, по данным ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Также в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, указывал регулятор.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 322-е место в банковской системе РФ.