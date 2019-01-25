Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.03
74.70
74.70
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
61.80
+0.05 Золото
1282.76
+0.07 РТС
1188.15
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1323
–0.0140
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

Выплаты вкладчикам банка «Еврокапитал-Альянс» начнутся не позднее 8 февраля 

РИА Новости + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка "Еврокапитал-Альянс" (Ярославская область, город Переславль-Залесский) начнутся не позднее 8 февраля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся агентством не позднее 8 февраля 2019 года … Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 31 января", — говорится в сообщении.
Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Еврокапитал-Альянс" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ.
По данным ЦБ, основным видом деятельности кредитной организации являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 миллиардов рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 7 раз.
Формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых банком кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, отмечал регулятор. Кроме того, по данным ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Также в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, указывал регулятор.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 322-е место в банковской системе РФ.
Последние новости
Назван доход чиновницы, заявившей, что матерям после 30 лет не нужны деньги Названа самая полезная для здоровья рыба Черный день милиции: как в Москве за сутки убили более 30 постовых
Комментарии
Личный счет , Агентство по страхованию вкладов , КБ "Еврокапитал-Альянс" , Центральный банк России
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение