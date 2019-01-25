Россиянам разрешат покупать «зелёные» бумаги

Население уже в этом году получит возможность покупать так называемые «зелёные» облигации через банки, как сейчас — обычные ценные бумаги. Это предусмотрено в концепции развития рынка устойчивого финансирования в России, которую разрабатывает Национальная финансовая ассоциация (НФА) вместе с крупнейшими кредитными организациями. Как узнал News.ru, документ поступит в ЦБ Госдуму уже в феврале 2019-го, впоследствии он станет базой для подготовки добровольного стандарта эмиссии инструментов устойчивого финансирования. Участники рынка и депутаты в целом позитивно встречают эту инициативу, но указывают на риски таких ценных бумаг.

ВТБ и «Зелёные» облигации — инструмент финансирования так называемых «зелёных» проектов можно будет приобрести в банках так же, как и обычные ценные бумаги. Уже в 2019-м россияне получат возможность купить такие облигации с помощью брокеров, а в перспективе и в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и ПИФов. Всё это — идеи, которые, прописаны в концепции развития рынка устойчивого финансирования в России. Её готовят НФА и несколько крупнейших банков, в частности, Сбербанк Газпромбанк . Об этом News.ru рассказывают два источника на финансовом рынке, которые знакомы с ходом разработки документа. Информацию подтверждают в НФА.

Инициатива подготовки концепции принадлежит участникам ассоциации в рамках экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций, отмечает представитель НФА. Концепция может быть утверждена в I квартале 2019-го, говорят источники News.ru, знакомые с планами НФА и участников рынка. Утверждать её будет совет по инструментам устойчивого финансирования, который сейчас создаётся. В него войдут крупнейшие банки, компании, а ЦБ будет наблюдателем.

В концепции, помимо идеи допуска россиян до «зелёного» финансирования, будут прописаны базовые подходы по верификации и раскрытию информации по «зелёным» облигациям, знают источники News.ru, знакомые с проектом документа.

«Зелёные» облигации — это долговой инструмент, как и любая другая облигация. Он предполагает фиксированную возвратность и использование всей или части суммы, полученной от размещения, на финансирование или рефинансирование полностью или частично, новых или работающих проектов устойчивого развития, напоминает глава НФА Василий Заблоцкий

«Банки-организаторы выпусков, в зависимости от механизма структурирования эмисии «зелёных» и иных устойчивых видов облигаций, смогут предлагать их не только институциональным инвесторам, но и инвесторам-физлицам», — рассказывает он.

В Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке не смогли ответить на вопросы News.ru. В ЦБ отмечают, что пока не получали официального уведомления о разработке концепции. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддерживает идею разрешить россиянам покупать «зелёные» облигации через банки. Однако всё зависит от рисков и доходности и таких бумаг, добавляет парламентарий. О разработке концепции развития рынка устойчивого финансирования в России депутату не известно.

Объём выпуска «зелёных» облигаций в мире составил $155,5 млрд в 2017 году, рост по сравнению с 2016-м — на 78%. В Green Market Initiative оценивают, что объём эмиссии таких ценных бумаг за 2018-й достиг $250−300 млрд, а к 2020 году мировой выпуск «зелёных» облигаций должен приблизиться к планке $1 трлн.

Рынок «зелёных» облигаций в России находится на начальной точке, только в ноябре президент поручил обеспечить их скорейший запуск, а в конце прошлого года прошёл первый выпуск, рассуждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Для российского финансового рынка появление любого долгосрочного и надёжного инструмента — это плюс для развития, так как привлечёт дополнительную ликвидность. Также, добавляет эксперт, это важный шаг для всей отечественной «зелёной» индустрии: она получает новый канал финансирования для реализации проектов.

В то же время невысокий уровень финансовый грамотности населения и специфичность инструмента делают его привлекательным для ограниченных групп инвесторов, продолжает Бахтин.

«Это консервативные и долгосрочные деньги. Вряд ли стоит ожидать высоких доходностей, во многом такие инвестиции будут популярны у наиболее социально ответственных граждан», — подытоживает он.