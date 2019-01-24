В конце 2018 года компания провела опрос среди заемщиков с целью выявить основные болевые точки, которые возникают у клиентов при оформлении займов.
Анализ результатов опроса показал, что 87,8% клиентов считают для себя «удобным» процесс оформления и получения займа. Резервы остаются в совершенствовании порядка перечисления денежных средств и расширении сервиса выдачи на банковскую карту. При этом основная часть респондентов ориентирована получение займов онлайн.
Наиболее комфортная частота общения с компанией — раз в месяц через СМС, e-mail и при помощи звонка оператора. В то же время клиенты готовы коммуницировать через основные месседжеры — WhatsApp, Viber и Telegram.
Наиболее часто используемое слово, которое возникает у заемщиков при упоминании «МигКредит», — «быстро». Аудитория опроса также часто указывала слова «моментально», «помощь», «деньги» и «удобно».
«Мы были приятно удивлены ответами на вопрос ассоциаций. Такого рода эмоциональный отклик показывает, что мы движемся в правильном направлении и укрепляем позиции ведущей финтех компании. Наша цель — помогать клиентам решать свои финансовые вопросы максимально технологично, быстро и удобно, оправдывая ожидания людей», — сказала менеджер по разработке клиентских продуктов и сервисов «МигКредит» Мария Холодилова.
По ее словам, основываясь на результатах опроса, «МигКредит» будет совершенствовать возможности дистанционного взаимодействия с компанией: личный кабинет, онлайн чаты, работу колл-центра, систему рush уведомлений и тд.
«Нам принципиально важно видеть обратную связь и внедрять такие функции, которые смогут упростить заемщикам контакт с компанией, как в части проведения финансовых операций, так и в части коммуникации», — отметила Мария Холодилова.
МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 42 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение.
Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов). За 2017 год предоставление займов выросло более чем на 50%, а общий портфель превысил 3,8 млрд рублей.
В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР». Более подробная информация представлена на сайте.