Более 85% клиентов оценивают взаимодействие с «МигКредит» как удобное

В конце 2018 года компания провела опрос среди заемщиков с целью выявить основные болевые точки, которые возникают у клиентов при оформлении займов.

Анализ результатов опроса показал, что 87,8% клиентов считают для себя «удобным» процесс оформления и получения займа. Резервы остаются в совершенствовании порядка перечисления денежных средств и расширении сервиса выдачи на банковскую карту. При этом основная часть респондентов ориентирована получение займов онлайн.

Наиболее комфортная частота общения с компанией — раз в месяц через СМС, e-mail и при помощи звонка оператора. В то же время клиенты готовы коммуницировать через основные месседжеры — WhatsApp, Viber и Telegram.

Наиболее часто используемое слово, которое возникает у заемщиков при упоминании «МигКредит» , — «быстро». Аудитория опроса также часто указывала слова «моментально», «помощь», «деньги» и «удобно».

«Мы были приятно удивлены ответами на вопрос ассоциаций. Такого рода эмоциональный отклик показывает, что мы движемся в правильном направлении и укрепляем позиции ведущей финтех компании. Наша цель — помогать клиентам решать свои финансовые вопросы максимально технологично, быстро и удобно, оправдывая ожидания людей», — сказала менеджер по разработке клиентских продуктов и сервисов «МигКредит» Мария Холодилова.

По ее словам, основываясь на результатах опроса, «МигКредит» будет совершенствовать возможности дистанционного взаимодействия с компанией: личный кабинет, онлайн чаты, работу колл-центра, систему рush уведомлений и тд.

«Нам принципиально важно видеть обратную связь и внедрять такие функции, которые смогут упростить заемщикам контакт с компанией, как в части проведения финансовых операций, так и в части коммуникации», — отметила Мария Холодилова.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 42 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение.

Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов). За 2017 год предоставление займов выросло более чем на 50%, а общий портфель превысил 3,8 млрд рублей.