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Россияне обнаружили пропажу данных о стаже из ПФР 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Россияне из разных регионов страны пожаловались на пропажу данных о трудовом стаже из Пенсионного фонда России (ПФР) . Об этом сообщает агентство «Банки.ру».
Речь идет о данных за 2017-2018 годы. Помимо трудового стажа, в выписках россиян с лицевого счета отсутствует информация о взносах работодателя и пенсионных баллах.
Также в документах не оказалось информации о продолжительности периодов работы, величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и наименовании работодателя.
Россияне с потерянными данными обратились в бухгалтерии по месту работы. Там их успокоили тем, что все данные своевременно направлялись в Федеральную налоговую службу.
Глава информационной службы Ассоциации НПФ Константин Угодников посоветовал россиянам, который столкнулись с такой проблемой, обратиться в отделения ПФР. Он напомнил, что с помощью баллов рассчитывается пенсия. Баллы должны учитывать стаж работы, сумму уплаченных страховых взносов и другие факторы.
Проверить свои данные россияне могут на портале госуслуг, скачав выписки в разделе «Пенсия, пособия и льготы».
Комментарии64
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ
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