Россияне обнаружили пропажу данных о стаже из ПФР

Речь идет о данных за 2017-2018 годы. Помимо трудового стажа, в выписках россиян с лицевого счета отсутствует информация о взносах работодателя и пенсионных баллах.

Также в документах не оказалось информации о продолжительности периодов работы, величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и наименовании работодателя.

Россияне с потерянными данными обратились в бухгалтерии по месту работы. Там их успокоили тем, что все данные своевременно направлялись в Федеральную налоговую службу

Глава информационной службы Ассоциации НПФ Константин Угодников посоветовал россиянам, который столкнулись с такой проблемой, обратиться в отделения ПФР. Он напомнил, что с помощью баллов рассчитывается пенсия. Баллы должны учитывать стаж работы, сумму уплаченных страховых взносов и другие факторы.

Проверить свои данные россияне могут на портале госуслуг, скачав выписки в разделе «Пенсия, пособия и льготы».