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Правительство не поддержало платную регистрацию смартфонов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство России поддерживает регистрацию всех мобильных устройств в стране с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), но против взимания платы за это, заявил вице-премьер России Максим Акимов.
"Мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации", — цитирует Акимова ТАСС.
Ранее стало известно, что в Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. С такой законодательной инициативой вышла первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова вместе с группой парламентариев.
В частности, предлагается ввести обязательную регистрацию производителями и импортерами мобильных устройств по IMEI. Купленные смартфоны и планшеты за рубежом россияне смогут регистрировать самостоятельно на сайте госуслуг. По словам автора законопроекта, плату за регистрацию планируется сделать небольшой, не дороже ста рублей.
Введение регистрации должно помочь решить проблемы ввоза контрафактных устройств, идентификации устройств, используемых террористами, и краж телефонов.
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Личный счет , Людмила Бокова , Максим Акимов , Совет Федерации , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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