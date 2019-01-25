Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт.
«Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще — вернемся мы или не вернемся (к обсуждению вопроса) — бесполезно. Он закрыт», — передает слова Козака «Интерфакс».
Вице-премьер пояснил, что причиной такого решения стало множество факторов, главный из которых — дополнительная финансовая нагрузка на россиян в 2019 году, связанная с увеличением НДС.
По его словам, правительство займется реализацией других мер по повышению эффективности работы электросетевого комплекса.
«Это и перекрестное субсидирование между промышленными потребителями, это вопросы, связанные с необоснованным, избыточным резервированием мощности, которое не используется, у нас — это катастрофа просто», — перечислил Козак.
В январе в ходе Гайдаровского форума глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил повысить цены на электричество для богатых слоев населения. Предложение Чубайса перекликается с идеей правительства о дифференциации тарифов для населения, согласно которой стоимость киловатта растет пропорционально количеству потребляемой электроэнергии.