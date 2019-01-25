Власти отказались от идеи Чубайса

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт.

«Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще — вернемся мы или не вернемся (к обсуждению вопроса) — бесполезно. Он закрыт», — передает слова Козака «Интерфакс».

Вице-премьер пояснил, что причиной такого решения стало множество факторов, главный из которых — дополнительная финансовая нагрузка на россиян в 2019 году, связанная с увеличением НДС.

По его словам, правительство займется реализацией других мер по повышению эффективности работы электросетевого комплекса.

«Это и перекрестное субсидирование между промышленными потребителями, это вопросы, связанные с необоснованным, избыточным резервированием мощности, которое не используется, у нас — это катастрофа просто», — перечислил Козак.