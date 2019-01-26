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Рост долгов россиян по кредитам обновил пятилетний рекорд 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российские банки по итогам 2018 года увеличили кредитование физических лиц на 22,8% против 13,2% годом ранее, сообщил ЦБ РФ в обзоре развития банковского сектора страны.
Этот рост стал рекордным с докризисного 2013 года, когда задолженность россиян выросла почти на 30% (до 9,7 трлн рублей). В номинальном выражении объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 трлн рублей.
Итоги за год по отдельным секторам рынка пока не подводились, но согласно данным за 11 месяцев, основной вклад в рост долгов внесла ипотека, кредитный портфель по которой вырос с 5,34 трлн рублей на 1 января 2018 года до 6,53 трлн рублей на 1 декабря, и необеспеченное потребкредитование — с 6,02 трлн до 7,3 трлн рублей соответственно. Стоит отметить, что в 2013 году львиная доля кредитного портфеля приходилась на необеспеченное кредитование населения, а ипотека напротив — составляла единицы процентов в общем долге.
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Личный счет , Центральный банк России
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