Россиянин заработал миллионы на фруктовых дольках

Мужчина переехал в Санкт-Петербург и решил попробовать бизнес-модель, идею которой позаимствовал у испанцев.

газета «Деловой Петербург». Житель города Троицка Челябинской области Станислав Мартынов заработал 18 млн рублей в Санкт-Петербурге на продаже фруктовых долек, сообщает

Сюда он переехал в 2013 году и решил воспользоваться идеей испанцев. Так, в Барселоне принято продавать на улице нарезанные кусочками свежие фрукты. Но попытка воспроизвести этот бизнес в Петербурге закончилась вынужденным визитом в полицию, штрафом и запретом на незаконную предпринимательскую деятельность.

После этого Мартынов решил изготавливать фруктовые чипсы. В 2016 году он зарегистрировал ООО «Долька» и начал делать чипсы из арбуза, клубники, дыни, хурмы и огурца. Основным стал именно арбуз.

Фрукты Мартынову поставляют напрямую из Чили, Коста-Рики, Ирана, Турции и Марокко. В развитие производства он вложил 2,5 млн рублей. Эти траты он смог покрыть за счёт привлечения сторонних инвесторов, кроме того сюда же была вложена прибыль от другого бизнеса — онлайн-торговли кроссовками.

Сейчас его продукцию можно встретить в 13 супермаркетах сети «Лэнд», сети баров Greenbar и в ресторанах «Токио Сити» в Петербурге и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что в Сибири супруги создали кондитерское производство, разработав бренд сладостей и сувениров из шишек. В 2018 году проект принес им 570 тыс. руб. чистой прибыли, теперь предприниматели решили превратить свои сладости в массовый продукт.