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Россиянин заработал миллионы на фруктовых дольках 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчина переехал в Санкт-Петербург и решил попробовать бизнес-модель, идею которой позаимствовал у испанцев.
Житель города Троицка Челябинской области Станислав Мартынов заработал 18 млн рублей в Санкт-Петербурге на продаже фруктовых долек, сообщает газета «Деловой Петербург».
Сюда он переехал в 2013 году и решил воспользоваться идеей испанцев. Так, в Барселоне принято продавать на улице нарезанные кусочками свежие фрукты. Но попытка воспроизвести этот бизнес в Петербурге закончилась вынужденным визитом в полицию, штрафом и запретом на незаконную предпринимательскую деятельность.
После этого Мартынов решил изготавливать фруктовые чипсы. В 2016 году он зарегистрировал ООО «Долька» и начал делать чипсы из арбуза, клубники, дыни, хурмы и огурца. Основным стал именно арбуз.
Фрукты Мартынову поставляют напрямую из Чили, Коста-Рики, Ирана, Турции и Марокко. В развитие производства он вложил 2,5 млн рублей. Эти траты он смог покрыть за счёт привлечения сторонних инвесторов, кроме того сюда же была вложена прибыль от другого бизнеса — онлайн-торговли кроссовками.
Сейчас его продукцию можно встретить в 13 супермаркетах сети «Лэнд», сети баров Greenbar и в ресторанах «Токио Сити» в Петербурге и Ленобласти.
Ранее сообщалось, что в Сибири супруги создали кондитерское производство, разработав бренд сладостей и сувениров из шишек. В 2018 году проект принес им 570 тыс. руб. чистой прибыли, теперь предприниматели решили превратить свои сладости в массовый продукт.
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Личный счет , Деловой Петербург
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