Кому в Прибалтике грозит бедность

В Прибалтике все больше бедных. Хуже всего ситуация с доходами пенсионеров. Так, в Латвии и Эстонии по статистике почти половине пожилых угрожает нищета. При этом ситуация в ближайшее время не станет лучше. Прибалтийские товары не могут конкурировать на внешних рынках, а часть грузопотока страны потеряли из-за сложных отношений с Россией, говорят эксперты.

Согласно данным Центрального статистического управления Латвии, 23,3% жителей страны, или 446 тысяч человек, подвержены риску бедности. Если сравнивать 2016 и 2017 год, то этот показатель вырос на 1,2 процентных пункта, сообщает портал delfi.lv.

Порог бедности в 2017 году считался по доходам в 367 евро, тогда как в 2016 году бедными считались жители страны с доходом менее 330 евро в месяц.

При этом для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми младше 14 лет порог бедности вырос от 694 евро на семью до 770 евро.

Наиболее уязвимая группа — одинокие пенсионеры старше 65 лет (74%), неполные семьи с детьми (32,6%), одинокие люди младше 64 лет (31%) и многодетные семьи (20,5%).

Так, в относительной бедности в 2017 году оказались 22,6% жителей Эстонии, или 295 000 человек.

К живущим в относительной бедности департамент статистики причисляет жителей страны, чей месячный доход составляет менее 523 евро. При этом абсолютная бедность, по мнению департамента, у жителей страны с доходом меньше 207 евро.

Если бы доход рассчитывался без учета пенсий и пособий от государства, то уровень относительной бедности в стране составил бы 38,5%, а в абсолютной бедности проживали бы 22,8% жителей Эстонии.

При этом в условиях абсолютной бедности в 2017 году в Эстонии жили 44 000 человек (3,4% населения). Это на 0,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Последних данных по поводу количества населения, подверженного риску бедности, в Литве нет. Однако согласно октябрьским данным за прошлый год Европейского статистического бюро Eurostat, в Литве статистика не лучше, чем других прибалтийских странах.

Другой рейтинг Европейского статистического бюро, опубликованный в середине января 2019 года, свидетельствует о том, что в Прибалтике больше всего бедных пенсионеров среди других стран ЕС

Так, в Латвии доля пенсионеров, подверженных риску бедности, составляет 43,7%. В Литве ситуация чуть лучше: доля таких пенсионеров составляла в 2017 году 36,7%. При этом больше таких пенсионеров в Эстонии (46,1%).

Между тем у пенсионеров из других европейских стран риск этот значительно ниже: у большинства членов ЕС он колеблется от 10 до 25%.

«Такой разрыв со средним значением показателей бедности по странам ЕС можно объяснить тем, что экономики прибалтийских стран резко шагнули в эпоху постиндустриализации, к которой были не готовы: им пришлось подстраивать свои экономики под интересы более сильных соседей по Евросоюзу, в результате многие производства были остановлены, потеряны рабочие места и рабочие руки. Многие жители Прибалтики предпочитали уехать в Германию, Францию и работать там, чем пытаться поднять свой уровень жизни на родине», — поясняет Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

Основной проблемой, влияющей на экономическое положение стран Прибалтики, является отток населения за рубеж, дефицит квалифицированной рабочей силы, что приводит к завышению оплаты труда, и, как следствие, к росту себестоимости производства товаров и услуг, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев

Это негативно сказывается на конкурентоспособности прибалтийских товаров на внешних рынках.

«Сельское хозяйство, которым традиционно отличалась Прибалтика, сейчас уже не то, что в былые времена», — отмечает эксперт.

На экономике прибалтийских стран также негативно сказывается осложнение отношений с Россией. В частности, это вынудило нашу страну значительную часть грузопотока пустить не через Латвию и Литву, как было раньше, а через Усть-Лугу, констатирует Коренев.

В последнее время к миграции рабочей силы добавляется еще и активное старение населения, добавляет Шустов.

Прибалтийские страны не имеют сильной промышленности, сельского хозяйства, трудоспособное население старается уехать на заработки в другие страны Европы, а власти при этом не предпринимают каких-то решительных действий, резюмирует Павел Сигал , первый вице президент Опоры России.