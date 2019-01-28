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Кабмин повысил пособия ветеранам и инвалидам 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство России повышает с 1 февраля на 4,3% размер пособий ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми. Документ опубликован в понедельник на сайте кабинета министров.
"Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2019 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (в 2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025)", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
"Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — указывается на сайте правительства.
ТАСС: последние новости
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Личный счет , Правительство РФ
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