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Потребительская корзина может подорожать на треть 

Финмаркет + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии сформировал свои предложения по минимальному набору продуктов, которые входят в потребительскую корзину. Специалисты презентовали их на рабочей группе Минтруда, рассказал "Известиям" замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров. По мнению ученых, следует увеличить в составе набора белковую составляющую. Содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Кроме того, необходимо увеличить количество овощей и фруктов — на 17%.
При этом нужно сократить объем быстрых углеводов и жиров. Так, употребление хлеба, муки и растительных жиров предлагается уменьшить на 1–6%, уточнил А. Камбаров. Плюс к этому должно быть снижено содержание поваренной соли (на 5%) и сахара (на 12%). Эксперт подчеркнул, что диетологов волнует вопрос обеспеченности населения витаминами.
При расчетах эксперты следили, чтобы были сбалансированы все нутриенты с учетом необходимой энергетической ценности. Учитывались проблемы, характерные для россиян: диабет, лишний вес и ожирение.
В пресс-службе Минтруда "Известиям" сказали, что нынешняя методология расчета потребительской корзины в целом по РФ действует до 31 декабря 2020 года включительно. Новый состав корзины в ведомстве пока не оценили. Ранее Минтруд направлял в правительство доклад, в котором подчеркивал, что состав потребительской корзины нужно поменять "в целях приближения минимального набора продуктов питания к рациональным нормам здорового питания". Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году.
Потребительская корзина состоит из минимального набора продуктов питания (50% стоимости) плюс непродуктовые товары и услуги (50%). Продуктовый минимум включает 34 наименования. Его состав в действующей потребительской корзине уже значительно отличается от рекомендаций Минздрава по рациональным нормам питания, сформированных в 2016 году. В корзине представлено значительно больше хлебных продуктов — 126,5 кг в год на одного гражданина, тогда как в рекомендациях 96 кг. Овощей и бахчевых меньше, чем рекомендует потреблять Минздрав: 114,6 кг в год против 140 кг в год соответственно. Такая же ситуация с фруктами: 60 кг в год против 100 кг в год, которые необходимы по мнению медиков. Мясопродуктов и рыбопродуктов в корзине — 58,6 кг в год и 18,5 кг в год. Этого недостаточно для здорового функционирования организма, Минздрав рекомендует 73 кг в год плюс 22 кг в год соответственно.
Если предложения ФИЦ питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для "Известий" президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. По словам эксперта, специалисты хотят увеличить объемы самых дорогостоящих товаров в корзине. Он подчеркнул, что в зависимости от региона стоимость набора будет колебаться. Самым дорогим он будет на севере страны.
Предложения ФИЦ питания и пожелания Минтруда соответствуют уже имеющимся тенденциям в питании россиян. Граждане постепенно снижают потребление хлеба, картофеля, увеличивают в рационе количество фруктов и овощей, а также мясной и молочной продукции, что больше соответствует европейскому типу потребления продуктов.
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Личный счет , Вадим Зуйков , Минздрав РФ , газета "Известия"
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