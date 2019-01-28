Пособия ветеранам и инвалидам вырастут

С 1 февраля 2019 года размер выплат ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей, будет увеличен на 4,3%, говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Пособия вырастут в связи с проведением ежегодной индексации выплат, коэффициент которой высчитывается исходя из роста потребительских цен в прошедшем году.

«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,043», — говорится в сообщении.

Подобный порядок индексации распространяется на выплаты, которые получают все льготные категории граждан, при условии, что они застрахованы от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.

Кроме того, по его словам, регионы получат дополнительные сто миллионов рублей, чтобы к средней зарплате по стране приблизить размеры окладов учителей, врачей, научных и социальных работников.