С 1 февраля 2019 года размер выплат ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей, будет увеличен на 4,3%, говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.
Пособия вырастут в связи с проведением ежегодной индексации выплат, коэффициент которой высчитывается исходя из роста потребительских цен в прошедшем году.
«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,043», — говорится в сообщении.
Подобный порядок индексации распространяется на выплаты, которые получают все льготные категории граждан, при условии, что они застрахованы от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.
Ранее глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году. Министр Максим Топилин заявил, что выплаты сотрудникам государственных учреждений будут проиндексированы с 1 октября на 4,3%, сообщает «Российская газета».
Кроме того, по его словам, регионы получат дополнительные сто миллионов рублей, чтобы к средней зарплате по стране приблизить размеры окладов учителей, врачей, научных и социальных работников.