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В ОКБ рассказали о кредитном рейтинге россиян 

РИА Новости + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более 60,5 миллиона россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по итогам проведенной оценки.
Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону "О кредитных историях", которые вступят в силу с 31 января 2019 года. Согласно закону, вместе с кредитным отчетом бюро будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Результат рейтинга будет выдаваться в виде балла.
"Высокий кредитный рейтинг имеют 78%, или 60,6 миллиона россиян, средний рейтинг — 9%, или 7,4 миллиона человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13%, или 9,8 миллиона человек. Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область — по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия — по 82%", — говорится в сообщении.
При этом больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тывы — 29%, республики Алтай — 22%, Карачаево-Черкесии и Бурятии — по 19%, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области — по 18%.
"С 31 января 2019 года россияне вместе с кредитной историей будут получать балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита. Однако заемщикам нужно помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита, поскольку финальное решение о выдаче кредита и его условиях остается за кредитором", — приводится в сообщении комментарий и.о. гендиректора ОКБ Николая Мясникова.
По его словам, у банков и МФО есть дополнительные источники для оценки заемщика, которые не входят в состав кредитной истории: данные о доходе, контактные данные, информация о трудоустройстве, история взаимоотношений с конкретной организацией. Поэтому решение принимается не только исходя из кредитных историй, а более комплексно.
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