Упавшие доходы россиян не дадут ВВП расти

Потребительская активность в России будет замедляться в 2019 году, прогнозируют в Росбанке

На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики представила доклад о социально-экономических итогах декабря и всего 2018 года.

«Мы получили подтверждение, что темпы роста (потребительского сектора. — Прим. ред.) поступательно замедляются», — интерпретировали его в кредитной организации.

Там отметили замедление роста оборота розничной торговли с 3% в ноябре до 2,3% в декабре и объяснили его минимальным с августа 2017 года увеличением реальных зарплат в декабре (2,5%).

В Росбанке затруднились назвать точную причину столь «заметного» замедления темпов роста доходов, однако одной из них назвали снижение размера годовых премий.

В банке прогнозируют, что в 2019 году потребительская активность в России продолжит снижать темпы роста по причине ускорения роста цен. Это, считают в Росбанке, способно стать ограничительным фактором для роста российского ВВП.