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Упавшие доходы россиян не дадут ВВП расти 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Потребительская активность в России будет замедляться в 2019 году, прогнозируют в Росбанке.
На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики представила доклад о социально-экономических итогах декабря и всего 2018 года.
«Мы получили подтверждение, что темпы роста (потребительского сектора. — Прим. ред.) поступательно замедляются», — интерпретировали его в кредитной организации.
Там отметили замедление роста оборота розничной торговли с 3% в ноябре до 2,3% в декабре и объяснили его минимальным с августа 2017 года увеличением реальных зарплат в декабре (2,5%).
В Росбанке затруднились назвать точную причину столь «заметного» замедления темпов роста доходов, однако одной из них назвали снижение размера годовых премий.
В банке прогнозируют, что в 2019 году потребительская активность в России продолжит снижать темпы роста по причине ускорения роста цен. Это, считают в Росбанке, способно стать ограничительным фактором для роста российского ВВП.
Комментарии1
Личный счет , Росстат , Росбанк
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