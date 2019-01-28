Для россиян придумали новый штраф

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В ГД предложили ввести штрафы за отсутствие счетчика на газ 

Рамблер + ещё 15 6 часов назад
Депутаты Госдумы внесли в правительство предложения о поправках в административный кодекс, разрешающих штрафовать потребителей газа за не установленные в срок счетчики, сообщает РИА «Новости».
Как рассказал глава комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный, предложения призваны освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики, если их установке препятствовали жители, и переложить штрафы на самих потребителей.
По словам Завального, сейчас на счету «Газпрома» уже порядка 400 тысяч не установленных по вине россиян счетчиков.
Он напомнил, что до 2012 года все потребители газа в России должны были поставить счетчики, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике.
По мнению депутата, со временем это решит проблему неплатежей, «в том числе и по Кавказу».
Ранее сообщалось, что «Газпрому» грозит многомиллиардный штраф за неустановленные счетчики. По предварительной оценке, он может составить 30 миллиардов рублей. Госкомпания просила двухлетнюю отсрочку от штрафов.
Комментарии268
Личный счет , Видео , Компании , Павел Завальный , Газпром , Госдума , РИА Новости
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