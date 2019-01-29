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Минтруд уменьшит прожиточный минимум 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Прожиточный минимум (ПМ) за четвертый квартал прошлого года составит на душу населения 10213 рублей, для трудоспособных людей — 11069 рублей, для детей — 9950 и для пенсионеров — 8464 рубля. Об этом написано в проекте приказа Минтруда, размещенного на Федеральном портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу уточняется, что по сравнению с четвертым кварталом 2017 года прожиточный минимум вырос в среднем на 4,4 процента, для трудоспособных людей — на 4,7 процента, для пенсионеров — на 4,8 процента, а для детей — на 3,6 процента.
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Однако, если сравнивать с ПМ за третий квартал 2018 года, окажется, что в четвертом он будет несколько ниже. Например, прожиточный минимум для всех составлял в третьем квартале 10451 рубль, для трудоспособных россиян — 11310, детей — 10302 и для пенсионеров — 8615 рублей.
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