Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в феврале

Рост цен на продукты в этом году станет значительным. Среди дорожающих позиций — кофе и мясо.

Уже давно в России говорят о скором подорожании продуктов. Эксперты рассказали о том, что рост цен в 2019 году будет значительным.

По словам специалистов, рост цен на хлебобулочные изделия в текущем году составит больше чем 5,9%, на свинину — больше чем 4,3%, яйца — больше чем 4,2% и сахар — больше чем 11%.

Таким образом, уже в феврале ожидается рост цен на мясо, рыбы, яйца и другие продукты. Кроме того, существенно подорожает в этом году и кофе. Это связано с низким урожаем в Кот-д'Ивуаре и Бразилии.

Однако, некоторые специалисты считают, что мясо и рыба не подорожают в феврале, так как они входят в продовольственную корзину, что поможет сдерживанию цен на эти продукты. Кроме того, цены на них контролируются государством, пишет Лайф.

Отметим, что недавно россиян предупредили о резком увеличении стоимости молока. Это может случиться уже в первом полугодии 2019 года.