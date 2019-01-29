Решена судьба счетчиков тепла

Кабинет министров РФ пока не поддерживает инициативу Минстроя по отказу от обязательной установки в новостройках индивидуальных счётчиков тепла, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко . «За» отказ выступили также эксперты Минэнерго заявив, что выгода от приборов учёта для россиян сомнительна, «против» — специалисты Минэкономразвития , посчитавшие отказ от счётчиков «шагом назад от энергоэффективного строительства».

В Правительстве подчеркнули, что менять систему, по которой поквартирные счётчики тепла должны устанавливаться в новых домах с 2012 года, не намерены.

«Обязательность установки предусмотрена законодательством. Иной позиции по этому вопросу у нас на данный момент нет», — приводит издание слова представителя пресс-службы.

О том, что от индивидуальных приборов учёта тепла необходимо отказаться, эксперты Минстроя заявили в конце прошлого года. По их словам, согласно исследованиям Совета производителей энергии, если снизить температуру в одной квартире на 1 градус, то в соседнем помещении для поддержания комфортных условий понадобится на 20% больше тепла. Исходя из того, что с точки зрения энергопотребления дом представляет собой единую систему, некоторые жильцы, желающие сэкономить, будут получать тепло за счёт соседей.

«Корректно измеряет потребление тепла только прибор, установленный на входе в отопительную систему дома», — подчеркнул директор департамента ЖКХ Минстроя Михаил Гилев.

Позицию Министерства строительства и ЖКХ РФ поддержали в Минэнерго.

Однако, в расчётам Совета производителей энергии не верят специалисты Министерства экономического развития, которые утверждают, что при оборудовании обязательными счётчиками потребления тепла дом потребляет энергии на 20 процентов меньше.

«Экономия достигается за счет возникновения у жителей возможности наиболее рационально использовать тепловую энергию и при этом экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг», — приводят «Известия» слова представителя министерства.

В Ведомстве также добавили, что возможное одобрение инициативы Минстроя отбросит страну на шаг назад от реализации идеи энергоэффективного строительства.