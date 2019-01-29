«Ромир»: расходы россиян растут весь январь

Расходы среднестатистической российской семьи за последнюю неделю января (21-27 января) поднялись до отметки в 4,228 тыс. руб., прибавив 1,3% к показателю предыдущей недели. Таким образом, расходы растут уже третью неделю подряд, подсчитал "Ромир".

Среднестатистическая российская семья за неделю потратила 4,228 тыс. руб. на товары повседневного спроса. И этот показатель на 1,3% выше, чем неделей ранее.

Однако сколько бы ни росли расходы в текущем январе, они по-прежнему оказываются ниже аналогичных значений прошлого года. Так, по сравнению с 4-й неделей прошлого года нынешние расходы уступают 4,6%. Относительно медианных значений 2012 г., периода начала измерений, расходы 4-й недели года выросли на 44,7%.

Средний чек, в свою очередь, продолжает тренд на снижение, начавшийся с первых дней года. По итогам 4-й недели средний чек получил значение в 530 руб., что на 0,5% меньше предыдущей недели.

Разница с величиной чека на аналогичной неделе прошлого года составила 3,8% в пользу января 2017-го. Относительно медианных значений 2012 г. средний чек на 4-й неделе вырос на 65,4%.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

"Ромир" — крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает десятки государств.