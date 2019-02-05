Разорение родины: пенсионеров увозят за границу

Количество пенсионеров, проживающих за рубежом и получающих российскую пенсию, за пять лет увеличилось на четверть и достигло 331 тыс. человек. Правда, получают они немного — в среднем около 10 тыс. руб. в месяц. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» , полагают, что рост числа «зарубежных» пенсионеров связан не только с тем, что Россия продолжает заключать соглашения о пенсионном обеспечении с другими государствами, но и с эмиграцией россиян.

За пять лет количество граждан России, живущих за пределами страны и получающих российскую пенсию, увеличилось на 24,7% — с 265,4 до 331 тысячи человек на начало 2019 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР)

К концу 2017 года численность зарубежных получателей российских пенсий составляла 307 тыс. человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,4 тыс. человек, или 3,5%, сообщалось в годовом отчете ПФР за 2017 год. Всего выплаты Пенсионного фонда России получали пенсионеры, проживающие в 129 странах мира. В 2014 году ПФР сообщал о 121 стране.

В пресс-службе фонда уточнили, что речь идет о людях, получающих все виды выплат, в том числе страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению за исключением социальных пенсий, доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью, например, летчикам, шахтерам и за особые заслуги, ядерщикам, а также ряде другие выплат.

По первой пятерке стран средний размер пенсии составляет 9,9 тыс. рублей, если считать с учетом выплат по действующим договорам о взаимном обеспечении.

«Если считать по выплатам, которые происходят на территории России, без учета договоров, средний размер составляет 13 тыс. рублей. По договорам в среднем размере пенсии отражается только та часть пенсии, которая выплачивается российской стороной, поэтому размер меньше», — сообщили «Газете.Ru» в ПФР.

Средняя пенсия по старости, которую получают российские пенсионеры, намного выше. С 1 января была проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%. Это привело к повышению средних выплат с 14,4 до 15,4 тыс. рублей. Этого удалось достичь после повышения пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Газете.Ru» рассказал, сколько пенсионеров выйдут на пенсию в этом году.

«Из расчета, что в среднем за год назначается порядка 1,5 млн пенсий по старости, в 2019 году на пенсию всего выйдет 1,1 млн человек с учетом досрочников», — сказал он.

Сегодня основное число «зарубежных» пенсионеров, которые получают выплаты из России, сосредоточено в таких странах, как Германия, Израиль, Абхазия, Латвия и Белоруссия. В 2017 году на территории ФРГ российскую пенсию получали более 101 тысячи человек, в Израиле — 41,4 тысячи пенсионеров, Абхазии — 32,9 тысячи человек. В 2014 году третье место было у США, где ПФР насчитывал 21,5 тысячи получателей. Также в пятерку входили тогда Германия, Израиль, Латвия и Беларусь.

По словам главы комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослава Нилова, ничего удивительного в динамике нет, потому что Россия продолжает заключать соглашения о пенсионном обеспечении с другими странами.

Например, большим шагом стал договор с Израилем. Документ был подписан в Москве в 2016 году. В то же время численность пенсионеров — граждан Российской Федерации, проживающих на территории Израиля, может сократиться с 2017-го по 2019-й год со 106,7 до 105,9 тысяч человек соответственно, сообщали ранее СМИ со ссылкой на данные Минтруда

В 2017 году действовали 19 международных договоров, регламентирующих отношения Российской Федерации в области пенсионного обеспечения с 23 государствами.

Среди стран, с которыми у России заключены соглашения о пенсионном обеспечении, больше всего российских пенсионеров проживает в Абхазии, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Израиле и Эстонии. Из стран, с которыми у России таких договоров нет, — в Германии, США, Финляндии и Канаде, сообщал ПФР.

Но урегулирование пенсионных отношений на межгосударственном уровне не единственный фактор роста числа зарубежных получателей российских пенсий.

По словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, речь может идти и о возросшей в последние годы эмиграции из РФ в другие страны.

«Выросла эмиграция из России. Люди переезжают прежде всего в Израиль. А в Германии еврейская миграция почти закончилась. Кто-то осел, перетягивает родителей», — сказала собеседница «Газеты.Ru».

Если посмотреть на данные Росстата по международной миграции, то в 2009 году количество выбывших из Российской Федерации составляло только 32,5 тыс. человек, в 2017 году речь шла уже о 377,2 тысячах. Основная часть оттока приходится на страны бывшего СССР. Например, только на Украину уехали в 2017 году 102,5 тысячи человек.

Но и в дальнее зарубежье поток уезжающих вырос в несколько раз — с 12,1 тыс. в 2009-м до 56,1 тыс. в 2017-м. Причем на уровне в пятьдесят тысяч с хвостиком показатель держится с 2014 года.

Напомним, что именно тогда к России вернулся Крым, а Запад ввел масштабные санкции.