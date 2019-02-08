В Пенсионном фонде рассказали о способах увеличения пенсии

Первая простая истина — это официальное трудоустройство. Если вы работаете "вбелую", и работодатель платит за вас взносы в государственные внебюджетные фонды со всей зарплаты, то страховая пенсия будет гарантирована (если работодатель будет честно платить за вас не менее 15 лет).

При этом в ПФР рекомендуют работникам контролировать работодателей — действительно ли они делают отчисления в пенсионный фонд . Бывает, что работодатель заключает с работником договор, перечисляет ему зарплату на банковскую карту, при этом отчисления в фонды не делает. Чтобы проконтролировать ситуацию, нужно проверять состояние лицевого счета. Это можно делать через личный кабинет на сайте ПФР или лично обратившись в отделение пенсионного фонда.

Страховая пенсия по старости будет выше, если работник будет делать добровольные отчисления в рамках ОПС (обязательного пенсионного страхования). Делать такие взносы на пенсию могут не только индивидуальные предприниматели, адвокаты или нотариусы, но и, например, россияне, работающие за границей, или те, на кого не распространяется обязательное пенсионное страхование. К примеру, муж может делать такие отчисления за жену, если она — домохозяйка.

Так же можно откладывать на пенсию с помощью государственной программы софинансирования пенсионных накоплений.

Если человек уже вышел на пенсию или этот срок подходит, ему не помешает обзавестись справкой о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у него были самые высокие доходы.

Также можно сделать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми. Как уточняют в ПФР, по итогам перерасчета 2017-2018 годов за нестраховые периоды, к которым в том числе относятся периоды ухода за детьми, средний размер увеличения страховой пенсии составил 417 рублей. Причем увеличился размер пенсии в 70 процентах перерасчета.

Перерасчет можно сделать и при изменении количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении. Например, если внезапно нетрудоспособным стал один из супругов. При переезде на Крайний Север или в приравненные районы. Если человек после выхода на пенсию продолжает работать на Севере, у него появится дополнительный стаж, который в последствии приведет и к росту пенсии.

В ПФР также напомнили, что если у человека приближается пенсионный возраст, но он решил не оформлять пенсию, а отложить это дело на несколько лет, пенсия, которую ему в последствии назначат, будет выше, чем если бы он получил ее сразу.

Например, если человек обратится за назначением пенсии через два года после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет выше на коэффициент 1,12, а страховая пенсия — на 1,15. Если выход на пенсию будет отложен на пять лет, то фиксированная выплата повысится на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.