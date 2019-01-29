Экономика России оказалась слаба для приравнивания ухода за детьми к труду

«Если говорить о стаже, здесь, что называется, и хочется и колется. Когда мы обсуждаем различные льготы, возникает вопрос — кто будет вносить средства в пенсионную систему», — сказал он.

Рязанский напомнил, что на сегодняшний день учитывается стаж по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет. Чтобы увеличить эту цифру, нужны бюджетные возможности, которых сейчас нет.

«Пока это нереально», — констатировал сенатор.