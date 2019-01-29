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Стало известно, кто получит 25% надбавки к пенсии 

Рамблер 49 минут назад
С 1 января 2019 года пенсионеры, проживающие и работающие на селе, могут получить надбавку к пенсии в размере 25% от фиксированной выплаты.
Как сообщает «МК» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР), для получения выплаты стаж работы на селе должен составлять не менее 30 лет по одной из специальности, перечень которых утвержден ПФР.
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В список вошли работники сферы растениеводства, животноводства и рыболовства.
ПФР
При этом в стаж засчитываются периоды официального трудоустройства, когда предприятие платило за работника взносы в ПФР.
Для получения надбавки пенсионер должен быть неработающим и постоянно проживать в сельской местности. При переезде в город надбавка аннулируется.
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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