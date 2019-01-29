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Миллионы россиян самолично отказываются от доходов от пенсионных накоплений 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Заявления о переводе пенсионных накоплений в 2018 году подали 1,95 млн россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) .
Годом ранее в ПФР поступило 6,3 млн заявлений. Поданные заявления еще подлежат утверждению со стороны ПФР, фонд обещает рассмотреть их до 1 марта.
58,8% заявлений поданы на досрочный перевод из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, 36,9% заявителей хотят перевести накопления из ПФР в НПФ, 4,3% желают перейти из НПФ в ПФР.
Как отмечает РБК, досрочный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой и из НПФ обратно в ПФР в 2018 году может привести к потере инвестдохода, накопленного за период с 2015 года. Желающие перевестись из ПФР в НПФ лишатся дохода, накопленного с 2016 года. Согласно действующему законодательству, менять пенсионный фонд без потери инвестдохода можно лишь раз в 5 лет. Закон вступил в силу в 2015 году, соответственно, переводить накопления без потери могут лишь те граждане, которые делали это последний раз в 2013 году.
По данным Счетной палаты, в 2015–2017 годах россияне, досрочно сменившие пенсионные фонды, потеряли более 82 млрд рублей инвестиционного дохода. Причем потери дохода одного человека могли достигать 500 тысяч рублей.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , РБК
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