СМИ рассказали о рекордной закредитованности россиян

Издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения страны достигла 210 миллиардов евро, что в два раза больше показателя 2013 года.

Основной причиной этой проблемы указывается высокая процентная ставка российских банков — в районе 10 процентов, а также рекордные темпы роста популярности микрокредитов, которые предлагают процентную ставку по 2 процента в день.

При этом в России продолжает расти инфляция, которая ожидается на уровне 5,6 процента, а то, что с 2019 года в стране повысилась ставка НДС, может привести к возникновению финансового пузыря, пишет Le Figaro.

Однако российские власти уже начали принимать меры по ужесточению условий выдачи кредитов. В частности, компании микрокредитования уже не должны выдавать кредиты суммой менее 10 тысяч рублей на срок более 15 дней.

Тем не менее, предупреждает издание, такие шаги могут привести к развитию "черного рынка" кредитов, который в 2018 году вырос в России на 15 процентов. Кроме того, россияне будут брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, а с ростом процентных ставок это будет еще более невыгодно.

Таким образом, все эти факторы могут привести к еще большему замедлению российской экономики, которая и так показывает очень слабый рост, подчеркивает Le Figaro.