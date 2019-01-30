Россиян возмутили газовые проверки

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ВЦИОМ: 48% россиян полагают, что проверки газового оборудования в домах поверхностные 

Вести Экономика + ещё 2 49 минут назад
Только 25% россиян считают, что контролирующие органы проводят проверку состояния газовых сетей и оборудования в жилых домах на высоком уровне, 48% полагают, что этот контроль поверхностный, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Почти 73% россиян утверждают, что контроль за газовым оборудованием в жилых домах проводят, но лишь 25% называют его качественным, а 13% россиян заявили, что проверки не проводят вовсе, 15% затруднились ответить.
Главной причиной некачественного контроля за состоянием газовых сетей называют нехватку сотрудников и халатное отношение проверяющих к своей работе, так считают 55% россиян. Порядка 15% полагают, что контролирующие органы закрывают глаза на нарушения за взятки. Еще 11% заявили, что причина некачественных проверок кроется в самих гражданах, которые не позволяют провести проверку или не сообщают о наличии проблем с газом в доме.
Об использовании газа заявили 70% россиян, в том числе 62% используют центральное газоснабжение, 8% — газовые баллоны. Из них 92% пользуются газовыми плитами, а 4% — электроплитами.
Почти 66% россиян заявили, что в 2018 г. специалисты проверили состояние газового оборудования (в 2017 г. — 6%). С утечками бытового газа сталкивались 21% опрошенных.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 января. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Способ опроса — телефонное интервью 1,6 тыс. россиян.
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Личный счет , Видео , ВЦИОМ
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