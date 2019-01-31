Россияне переходят на жизнь в кредит

Потребительские кредиты россиян продолжают расти, как на дрожжах. По итогам IV квартала 2018 года средний размер займов, выданных на приобретение тех или иных товаров, по сравнению с тем же периодом 2017-го увеличился на 31,6% или на 43,5 тыс. рублей — до 181 тыс. рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Лидерами по объему долгов стали Москва (средний размер кредита — 453,2 тыс. рублей) и Московская область (313,6 тыс.). Далее следуют Санкт-Петербурге (298,2 тыс.), Ханты-Мансийский АО (255,8 тыс.) и Ленинградская область (214,5 тысячи). Самые скромные ссуды банки выдавали в Алтайском крае, Кемеровской, Ульяновской, Кировской и Саратовской областях — от 114,7 до 139,9 тыс. рублей.

Самую серьезную динамику роста данного показателя продемонстрировали Белгородская (+66,6%), Владимирская (+58,0%), Ленинградская (+44,9%), Тульская (+42,9%) и Кировская (+38,4%) области. Меньше всего размер выданных потребкредитов увеличился в Москве (+0,1%), Астраханской области (+2,3%), Забайкальском крае (+3,8%), Московской области (+4,6%), а также Республике Саха (Якутия) (+8,1%).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, в 2018 году банки предоставляли заемщикам потребительские кредиты более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов.

«Речь идет, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. В свою очередь, заемщики с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов», — пояснил он.

Всемирный банк насторожился

Высокий уровень кредитной нагрузки россиян и рекордные темпы ее наращивания беспокоят уже не только российский ЦБ , но и Всемирный банк, пишет французская Le Figaro . В минувшем декабре закредитованность россиян достигла 210 млрд евро, что в два раза больше показателя в 2013 года, сообщает издание.

По данным Банка России, за год задолженность россиян перед банками подпрыгнула на 22,8% — до 14,9 трлн рублей. По сравнению с 2017 годом темпы роста кредитования населения выросли почти вдвое: тогда этот показатель составил 13,2%. Последний раз так лихо граждане влезали в долги накануне кризиса: в 2013 году рост кредитования достиг 30%, а объем задолженности — 9,7 трлн рублей.

Основные причины, по мнению авторов материала, кроются в высоких ставках российских банков (в районе 10% — и это, заметим, еще достаточно оптимистичная оценка) и повышенном спросе на услуги МФО, которые предлагают займы под 2% в день. С учетом ускорения инфляция, которая в первом полугодии ожидается на уровне 5,6%, это может привести к возникновению финансового пузыря, предупреждает Le Figaro.

Российские власти уже начали принимать меры по ужесточению условий кредитования, признает издание. Так, буквально на днях вступило в силу ограничение предельной суммы долга по ряду кредитов. С 28 января 2019 года процентная ставка по договору займа ограничивается 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года она должна снизиться до 1% в день.

В середине года ЦБ РФ повысил коэффициенты риска по кредитам для коммерческих банков, чтобы они с одной стороны обеспечивали качественный рост кредитных портфелей, а с другой — не увеличивалась закредитованность населения. Планируется также обязать микрофинансовые организации рассчитывать показатели долговой нагрузки для своих заемщиков в том случае, если сумма займа превышает 10 тысяч рублей. По замыслу регулятора, такая мера лишит МФО стимула кредитовать граждан, которые и так уже почти утонули в долгах.

Но ужесточение регуляторных требований, в свою очередь, может привести к развитию «черного рынка» кредитов. По данным газеты, в 2018 году он вырос на 15%. Кроме того, россияне продолжат брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, а с ростом процентных ставок такое рефинансирование станет еще более невыгодно. Все это может привести к еще большему замедлению российской экономики, которая и так показывает очень слабый рост, подчеркивает Le Figaro.

С тем, что ограничения для официальных финансовых институтов могут спровоцировать повышение спроса на услуги нелегальных кредиторов, согласны и российские эксперты.

Клиентами МФО, как правило, становятся люди, которые уже давно не могут получить в банках хоть какие-то кредиты. А те, кому отказывают даже в официальных микрофинансовых организациях, как правило, обращаются к нелегалам, поясняют они. По некоторым оценкам, объем рынка нелегального кредитования практически сопоставим с легальным и превышает 100 млрд рублей.

В ожидании кредитного пузыря

В целом тревоги Всемирного банка вполне оправданы, считает финансовый эксперт Евгений Гусев . У него тоже есть ощущение, что в России надувается кредитный пузырь, поскольку реальные доходы населения продолжают снижаться, а долговая нагрузка растёт.

И если гражданин берет кредит на максимальную сумму, которую может себе позволить при текущих денежных поступлениях, возникает опасная финансовая ситуация. Малейшее ухудшение материального положения сделает погашение займа весьма сложной задачей, учитывая, что обслуживание кредитов для многих людей снижает или полностью закрывает возможность накоплений. То есть, у них нет заначки на «черный день» или она весьма незначительна.

«Фактически люди запускают в кредит то, что можно откладывать, и ставят под угрозу своё финансовое положение. При снижении доходов населения и росте невозвратов кредитов возникает ситуация, подобная американскому кризису десятилетней давности. Нам, видимо, предстоит пройти через банкротство физических лиц. Но пока люди верят, что, взяв кредит, завтра они заживут хорошо, и что это «хорошо» никогда не кончится», — сокрушается эксперт.

Сооснователь компании «Финансовый айсберг» Сергей Троцкий, в свою очередь, напоминает, что беспокойство по поводу кредитной нагрузки населения Всемирный банк проявляет и в отношении других стран. Это нормально и не страшно. Более того, является одним из индикаторов здоровья экономики. Вместе с тем, эксперт согласен, что такой объем долгов на руках у россиян — это плохо и говорит о серьезных проблемах.

«Рубль слабеет, стоимость товаров, особенно зарубежных, растёт. Россияне переходят на кредитные деньги. К тому же высокая кредитная нагрузка на граждан предполагает высокий уровень стресса, ведь реальные доходы падают. Это также повлияет на криминогенную обстановку и финансовые рынки», — прогнозирует он.

Спрос на заемные средства рождает предложение не только со стороны нелегальных МФО, поясняет аналитик, но и откровенные мошеннические схемы, в которые влипают доверчивые люди, подвергая риску и себя, и своих близких.