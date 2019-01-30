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Расходы россиян за коммуналку растут быстрее, чем инфляция 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне с нового года стали больше платить за коммуналку.
Россияне стали больше платить за коммунальные услуги. В 2018 году средний чек за ЖКУ вырос на 7% и достиг 2968 рублей. При этом рост коммунальных тарифов составил сразу три процентных пункта, обогнав инфляцию.
Отмечается, что в росте платы за коммуналку отчасти виноваты и сами граждане. Дело в том, что они нарушают сроки оплаты, а после им приходится платить еще и пени.
Старший научный РАНХиГС Александра Бурдяк рассказал, что некоторые россияне платят за коммунальные услуги с опозданием, поэтому в результате средний чек оказывается больше. Другие эксперты считают, что платить приходится больше из-за того, что граждане стали меньше экономить на коммунальных услугах.
Отмечается, что больше всего платежи за ЖКУ у жителей ХМАО, Камчатки и Магаданской области. В среднем сумма платежа у них составляет от 8 до 10 тысяч рублей. Краснодар и Астрахань — лидеры по самым низким коммунальным платежам. Здесь оплата ЖКУ обходится в 2,3 тысячи рублей, пишут «Известия».
Напомним, что в 2019 году россиян дважды ждет повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства — в январе и июле.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Санкт-Петербурге цена за ЖКУ выросла на 16%, в среднем жители северной столицы сейчас платят 4900 рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Личный счет , РАНХиГС , газета "Известия" , ФедералПресс
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