Apple собралась снизить цену на iPhone в России

Накануне Apple отчиталась о продажах айфонов во время зимних праздников — они упали впервые в истории корпорации.

Тим Кук отреагировал на это заявлением о предстоящем снижении цен на смартфоны Apple. Менеджер не уточнил, в каких именно странах стоимость айфонов станет меньше, однако отметил, что это коснется стран, национальная валюта которых в течение прошлого года значительно подешевела по отношению к доллару.

По словам Кука, цены там будут зафиксированы на уровне стоимости айфонов до укрепления американской валюты.