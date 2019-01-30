Американская корпорация Apple снизит цены на айфоны в ряде стран из-за подорожавшего доллара. Об этом, как сообщает Reuters, заявил генеральный директор компании Тим Кук.
Накануне Apple отчиталась о продажах айфонов во время зимних праздников — они упали впервые в истории корпорации.
Тим Кук отреагировал на это заявлением о предстоящем снижении цен на смартфоны Apple. Менеджер не уточнил, в каких именно странах стоимость айфонов станет меньше, однако отметил, что это коснется стран, национальная валюта которых в течение прошлого года значительно подешевела по отношению к доллару.
По словам Кука, цены там будут зафиксированы на уровне стоимости айфонов до укрепления американской валюты.
Reuters отмечает, что ранее Apple снижала цены на свои мобильные телефоны лишь однажды — на самый первый в 2007 году, вскоре после того, как он поступил в продажу.