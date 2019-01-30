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Система быстрых платежей заработает в магазинах 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уже в августе россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах: начнутся ее первые тесты в торговых сетях. Об этом "Известиям" рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Оператор системы быстрых платежей (СБП) — Центральный банк РФ. ЦБ запустил ее в России 28 января. Пока граждане могут делать мгновенные переводы физическим лицам по номеру телефона получателя. В тестовый период в СБП участвует 12 кредитных организаций.
В пресс-службе ЦБ рассказали, что уже на следующем этапе развития системы планируется реализовать другую возможность. Граждане смогут проводить платежи в пользу юридических лиц. Например, расплатиться в магазинах за товары и услуги с использованием QR-кодов. Этот сервис будет доступен во второй половине этого года, уточнили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что в первый год СБП при переводах между физическими лицами будет работать с нулевыми тарифами, а начиная с 1 января 2020-го установят комиссию в размере от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. Какими будут тарифы при оплате товаров в магазине, в ЦБ не уточнили.
Президент АКИТ сообщил, что все входящие в ассоциацию компании предоставят покупателям новый сервис. Использование QR-кода или номера мобильного телефона в качестве идентификатора дает широкие возможности ритейлерам, считает А. Соколов.
По словам руководителя департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александра Солонина, сценарий реализации пилотного проекта пока не выбран. Он уточнил, что сейчас речь идет о трех вариантах. Например, QR-код отображается на дисплее кассового аппарата, а клиент сканирует его приложением (с системой быстрых платежей), либо QR-код отображается на дисплее смартфона клиента, продавец сканирует штрихкод-сканером. Также рассматривается сценарий, при котором QR-код напечатан на ценнике, а клиент считывает его приложением.
По словам. Соколова, систему быстрых платежей можно интегрировать в приложение банка, сотового оператора, конкретного магазина. В этом приложении будут доступны информация о заказе и итоговая сумма покупки. Нажав одну кнопку, то есть подтвердив перевод средств, покупатель сможет мгновенно перевести деньги напрямую на счет продавца. Возможны варианты оплаты, связанные с номером телефона покупателя.
Глава АКИТ подчеркнул, что сейчас у россиян есть более 80 млн смартфонов, поэтому распространение системы быстрых платежей и сервисов, которые смогут быть созданы на ее базе, граждане точно оценят.
В пресс-службе ВТБ "Известиям" сообщили, что поддерживают новую инициативу и будут прорабатывать все возможные способы взаимодействия с системой.
Вице-президент по продажам объединенной компании «Связной/Евросеть» Давид Борзилов напомнил изданию, что во многих странах система быстрых платежей успешно работает. Например, в Лондоне внедрена возможность оплаты счета в ресторанах по QR-коду.
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Личный счет , Артем Соколов , Банк ВТБ , Евросеть , Центральный банк России , газета "Известия"
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