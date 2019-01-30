Сбербанк внимательно изучит случаи мошеннических звонков с его номеров

Сбербанк внимательно изучает случаи, когда мошенники звонят с его номеров, и советует клиентам самим перезванивать в банк при подозрении на мошенничество, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества — злоумышленники звонят с номеров банка и представляются якобы его сотрудниками, которые сообщают о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты. При этом мошенники располагают информацией, необходимой для подтверждения личности сотрудника банка, рассказали РИА Новости два клиента Сбербанка.

"Мне смс прислали прям с номера 900, в ту же ветку, откуда приходят сообщения банка. … У меня таким образом 8 тысяч вывели с карты. Когда позвонила в Сбербанк, сказали, что деньги не вернуть", — рассказал РИА Новости один из клиентов банка, пострадавших от действий мошенников.

"Мы внимательно изучаем подобные случаи мошеннических действий в отношении наших клиентов и постоянно совершенствуем нашу систему антифрода. Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношение которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка", — сообщили в банке.

При этом Сбербанк переадресовал вопросы подделки номеров телефонов операторам связи, отметив, что "достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют".