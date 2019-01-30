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Сбербанк внимательно изучит случаи мошеннических звонков с его номеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Сбербанк внимательно изучает случаи, когда мошенники звонят с его номеров, и советует клиентам самим перезванивать в банк при подозрении на мошенничество, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества — злоумышленники звонят с номеров банка и представляются якобы его сотрудниками, которые сообщают о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты. При этом мошенники располагают информацией, необходимой для подтверждения личности сотрудника банка, рассказали РИА Новости два клиента Сбербанка.
"Мне смс прислали прям с номера 900, в ту же ветку, откуда приходят сообщения банка. … У меня таким образом 8 тысяч вывели с карты. Когда позвонила в Сбербанк, сказали, что деньги не вернуть", — рассказал РИА Новости один из клиентов банка, пострадавших от действий мошенников.
"Мы внимательно изучаем подобные случаи мошеннических действий в отношении наших клиентов и постоянно совершенствуем нашу систему антифрода. Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношение которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка", — сообщили в банке.
При этом Сбербанк переадресовал вопросы подделки номеров телефонов операторам связи, отметив, что "достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют".
"В любом случае, мы рекомендуем всем нашим клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово — лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка", — посоветовали в банке.
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Личный счет , Сбербанк России , РИА Новости
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