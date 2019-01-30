Деньги россиян решили отправить Венесуэле

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Деньги россиян задумались направить на помощь Венесуэле 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Депутат Государственной думы, глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские власти готовы рассмотреть вопрос о реструктуризации государственного долга Венесуэлы, задействовав при этом деньги российских налогоплательщиков. Слова народного избранника приводит РИА Новости.
Депутат отметил, что власти готовы пойти на такие шаги в случае, если представителей России пригласят в качестве посредника между властью и оппозицией, что поможет преодолеть разногласия между сторонами.
«Все это, конечно, должно быть на основе международного права. И когда в ходе такого процесса, закрепленного документально и подписями, все вопросы будут урегулированы, дальше можно будет рассматривать и вопросы реструктуризации, помощи и так далее», — отметил Аксаков.
Он также напомнил, что Россия уже выдала Венесуэле значительное финансирование, поэтому вопрос о дальнейшей помощи надо рассматривать отдельно.
«Мы здесь, понятно, стоим на стороне законного правительства, но при этом, как говорится, дружба дружбой, а деньги врозь. Это деньги наших налогоплательщиков, деньги нашего народа, поэтому естественно мы должны их разумно использовать», — отметил депутат.
Аксаков заверил, что Венесуэла ранее не допускала просрочек по госдолгу, хотя и просила дополнительной помощи, которую Россия оказывала.
Во вторник, 29 января, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак усомнился, что власти страны, охваченной политической борьбой и кризисом, будут способны погасить долги перед Россией. Он допустил, что проблемы с выплатой долга будут. Ближайший транш Венесуэла должна перечислить России в марте.
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Комментарии174
Личный счет , Видео , Экономика , Анатолий Аксаков , Сергей Сторчак , Госдума , РИА Новости
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