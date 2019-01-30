Деньги россиян решили отправить Венесуэле

Деньги россиян задумались направить на помощь Венесуэле

Депутат отметил, что власти готовы пойти на такие шаги в случае, если представителей России пригласят в качестве посредника между властью и оппозицией, что поможет преодолеть разногласия между сторонами.

«Все это, конечно, должно быть на основе международного права. И когда в ходе такого процесса, закрепленного документально и подписями, все вопросы будут урегулированы, дальше можно будет рассматривать и вопросы реструктуризации, помощи и так далее», — отметил Аксаков.

Он также напомнил, что Россия уже выдала Венесуэле значительное финансирование, поэтому вопрос о дальнейшей помощи надо рассматривать отдельно.

«Мы здесь, понятно, стоим на стороне законного правительства, но при этом, как говорится, дружба дружбой, а деньги врозь. Это деньги наших налогоплательщиков, деньги нашего народа, поэтому естественно мы должны их разумно использовать», — отметил депутат.

Аксаков заверил, что Венесуэла ранее не допускала просрочек по госдолгу, хотя и просила дополнительной помощи, которую Россия оказывала.