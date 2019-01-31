Россиянам будут присваивать персональные кредитные рейтинги

Возможность узнавать свой кредитный рейтинг россияне получили благодаря изменениям в Закон "О кредитных историях". В новой версии документа, вступившей в силу 31 января, уточняется, что два раза в год каждый житель страны может сделать запрос бесплатно (но лишь раз в год отчет можно получить на бумаге), и любое количество раз — за плату. В крупнейших бюро кредитных историй — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и "Эквифакс" — "РГ" заверили, что любой гражданин при желании уже сегодня может получить отчет с персональным рейтингом.

Кредитный рейтинг — это аналог скорингового балла (скорринг — система оценки кредитоспособности заемщика), говорит Николай Мясников, исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро.

Каждое бюро кредитных историй рассчитывает этот показатель по собственной модели, используя определенный набор переменных, которые влияют на итоговый размер балла. В числе таких параметров — наличие текущих и исторических просрочек платежей, уровень долговой нагрузки заемщика, количество запросов его кредитной истории, ее глубина (чем она больше, тем лучше). "В модели Объединенного кредитного бюро, например, наибольший вес имеет параметр "наихудший показатель просрочки за последние 6 месяцев", уточняет Мясников.

Собственные методики определения индивидуального рейтинга заемщика имеют и крупные банки, напоминает Олег Лагуткин , генеральный директор "Эквифакс". Схожие элементы у этих методик есть, но они могут отличаться, и довольно сильно, в зависимости от сегмента, рынка, на котором работает банк, аппетита к риску и кредитной политики. В результате заемщик, даже получив в бюро кредитных историй свой рейтинг, сможет лишь сравнить себя с другими заемщиками — лучше он или хуже. Сам по себе рейтинг хотя и приближен максимально к тому, что используют банки, не является при этом единственным опорным ключом, на базе которого банк принимает решение о выдаче кредита.

"По логике, вопрос о единообразии методики расчета и присвоения кредитного рейтинга гражданину является главным, — считает Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй. — Если единой методики не будет, возникнет путаница. К примеру, у одного бюро кредитных историй или банка рейтинг заемщика в 300 баллов будет считаться хорошим, а у другого — наоборот, что, согласитесь, несколько неудобно".

Николай Мясников, напротив, не видит необходимости в разработке единой методики. Для заемщика, по его мнению, важна не cтолько конкретная цифра рейтинга, сколько интервал уровня риска, которому она соответствует: высокий, средний или низкий.

Низкий кредитный рейтинг в России имеют 9,8 миллиона человек. Ни банк, ни микрофинансовая организация деньги в долг им, скорее всего, не дадут

Единая методика была бы, возможно, полезна для заемщиков но, скорее всего, не будет востребована банками, так как она будет ориентироваться не некий усредненный показатель, отмечает Олег Лагуткин.

"Методики расчета рейтинга можно сближать между собой (за счет алгоритмов их создания, использования единых данных), но довести их до 100-процентного эквивалента вряд ли получится", — полагает он.

Хотя у рейтинга, пусть даже не единого, есть положительная сторона. Если он оказался низким, а заемщик, например, не допускал ранее просроченных платежей по кредитам (что иногда случается), есть смысл проверить свою кредитную историю на предмет корректного отражения информации в ней. Если в результате проверки будут обнаружены принципиальные неточности (например, просроченный долг, о котором заемщик не знает), то кредитную историю можно будет скорректировать, после чего рейтинг автоматически будет пересчитан и может вырасти, уточняет Лагуткин.

Банке России напоминают, что вопрос о необходимости разработки рейтинга заемщика по единой методологии поднимался в консультативном докладе "О стратегии развития рынка услуг бюро кредитных историй" еще в октябре 2017 года. В настоящий момент Банк России ведет консультации с участниками рынка для определения целесообразности присвоения рейтинга на основе единой методики, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦБ.

Детали

Процент имеет значение

Объединенное кредитное бюро оценило индивидуальный кредитный рейтинг жителей страны. По результатам анализа данных о 77,7 миллиона граждан, которые когда-либо брали кредит в банке или заем в микрофинансовой организации, аналитики сделали вывод, что высокий кредитный рейтинг в России имеют 78 процентов заемщиков, или 60,6 миллиона человек. Регионы-лидеры по доле населения с высоким показателем — Москва, Чукотский автономный округ, Рязанская, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия.

9,8 миллиона заемщиков в России имеют низкий кредитный рейтинг

Средний рейтинг имеют 9 процентов заемщиков, или 7,4 миллиона человек. Низкий — 13 процентов заемщиков, или 9,8 миллиона человек. Больше всего таких граждан среди жителей Тывы, Республики Алтай, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области.