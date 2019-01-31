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Россияне узнают свой кредитный рейтинг 

Рамблер + ещё 15 10 часов назад
31 января 2019 года в силу вступают поправки к федеральному закону «О кредитных историях», согласно которым каждый житель России сможет узнать персональный кредитный рейтинг — уровень платёжеспособности, влияющий на решение банков о предоставлении займа, сообщает РИА Новости.
При составлении рейтинга оценивается кредитная история гражданина: количество просрочек, уровень долговой нагрузки и т.д. Итоговый результат рассчитывается в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска.
Ранее Объединённое кредитное бюро (ОКБ) провело исследование, результаты которого показали, что 78% процентов россиян имеют высокий кредитный рейтинг. Прилежнее всего займы возвращают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Чукотки, Рязани, а также республик Мордовия и Чувашия.
Самый низкий кредитные рейтинги по стране зафиксированы в республиках Тыва и Алтай, в Карачаево-Черкесии и Бурятии, в Северной Осетии и Кемеровской области.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, персональный кредитный рейтинг позволит стать клиентам банков более дисциплинированными. Он отметил, что важно проработать механизм реабилитации должников.
Аксаков также подчеркнул, что составители рейтинга не должны ориентироваться на уровень дохода клиента, а в первую очередь учитывать его добросовестность в выплате долгов.
Комментарии2
Личный счет , Видео , РИА Новости
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