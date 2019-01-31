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Стали известны новые размеры социальных выплат 

Российская Газета 35 минут назад
Повышение коснется выплат разным категориям получателей. Используя таблицу, присланную "РГ" Пенсионным фондом России, мы рассчитали их новые размеры.
Например, вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До повышения выплата им составляла 61 тысячу 81 рубль. С 1 февраля она вырастет до 63 тысяч 707 рублей.
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны составляли 5 тысяч 180 рублей, а станут 5 тысяч 403 рубля; инвалидам первой группы — 3 тысячи 626 рублей, а станет 3 тысячи 785 рублей; инвалидам второй группы и детям-инвалидам они увеличатся с 2590 рублей до 2701 рубля, третьей группы — с 2073 рублей до 2162.
Также вырастут компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствии аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. А также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Помимо этого, пояснили "РГ" в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер набора социальных услуг (НСУ), который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Если человек, имеющий право на эти социальные услуги, предпочитает не получать их в натуральной форме, а брать вместо этого денежную компенсацию, то ее размер до повышения составлял 1 тысячу 75 рублей, после повышения 1 февраля составит 1 тысячу 121 рубль.
Также индексируются выплаты в связи со смертью пенсионера. Их размер вырастет с 5 тысяч 701 рубля до 5 тысяч 946 рублей.
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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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