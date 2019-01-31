Стали известны новые размеры социальных выплат

Повышение коснется выплат разным категориям получателей. Используя таблицу, присланную "РГ" Пенсионным фондом России , мы рассчитали их новые размеры.

Например, вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До повышения выплата им составляла 61 тысячу 81 рубль. С 1 февраля она вырастет до 63 тысяч 707 рублей.

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны составляли 5 тысяч 180 рублей, а станут 5 тысяч 403 рубля; инвалидам первой группы — 3 тысячи 626 рублей, а станет 3 тысячи 785 рублей; инвалидам второй группы и детям-инвалидам они увеличатся с 2590 рублей до 2701 рубля, третьей группы — с 2073 рублей до 2162.

Также вырастут компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствии аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. А также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Помимо этого, пояснили "РГ" в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер набора социальных услуг (НСУ), который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если человек, имеющий право на эти социальные услуги, предпочитает не получать их в натуральной форме, а брать вместо этого денежную компенсацию, то ее размер до повышения составлял 1 тысячу 75 рублей, после повышения 1 февраля составит 1 тысячу 121 рубль.

Также индексируются выплаты в связи со смертью пенсионера. Их размер вырастет с 5 тысяч 701 рубля до 5 тысяч 946 рублей.