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Россияне сообщили о лучшей валюте для хранения накоплений 

Российская Газета 1 час назад
Охотнее всего готовы хранить свои деньги в рублях молодые люди в возрасте до 24 лет (такое мнение высказали 45 процентов опрошенных). С увеличением возраста доверие к рублю "тает". Так, только 39 процентов респондентов в возрасте от 25 до 44 лет готовы делать сбережения в национальной валюте. В возрасте от 45 лет таковых еще меньше — 36 процентов. То же самое и с доходами: чем они выше, тем меньше доверия к рублю. Среди граждан с зарплатой до 25 тысяч рублей национальную валюту, как лучшее средство для накоплений, выбрало самое высокое число респондентов (47 процентов), среди россиян с доходом от 45 тысяч рублей — самое низкое (36 процентов).
Но, в общем и целом, рубль все-таки лидирует среди валют для сбережений. На втором месте — доллар. Его выбрали 19 процентов опрошенных. Чаще всего американской валюте доверяют мужчины (24 процента). 13 процентов готовы хранить деньги в евро, 9 процентов — в других мировых валютах: чаще всего назывались китайский юань и фунт стерлингов.
В SuperJob отметили, что рекордный уровень доверия к рублю наши соотечественники показывали в мае 2015 года (53 процента). В январе 2014 года национальной валюте доверял всего 31 процент.
За динамикой курса рубль-доллар сегодня следят 23 процента россиян. Большинство опрошенных (59 процентов) не интересуется курсом. Остальные затруднились с ответом. Стоимостью доллара чаще всего интересуются мужчины (28 процентов) и респонденты с зарплатой от 45 тысяч рублей (29 процентов). Реже всего следят за изменениями женщины (17 процентов) и опрошенные с доходом от 25 до 35 тысяч рублей в месяц (12 процентов).
По средним оценкам тех, кто интересуется динамикой курса, 1 февраля 2019 года доллар будет стоить 68 рублей 4 копейки. Завтра проверим.
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