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ЦБ намерен сделать обслуживание карт «Мир» дешевле 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Регулятор ведёт диалог с банками на предмет снижения тарифов по обслуживанию карт «Мир» для клиентов-физлиц. Об этом заявила первый зампред Ц Б Ольга Скоробогатова.
«Банки должны продавать пакеты услуг по картам «Мир» по более низким ценам. Не все это делают. И мы взаимодействуем с банками по этому вопросу», — цитирует Скоробогатову газета «Ведомости».
Регулятор в настоящее время добивается того, чтобы тарифы для индивидуальных клиентов «Мира» были ниже, чем обслуживание карт международных платёжных систем.
В настоящее время «Мир» занимает около 15% в обороте оплаты товаров и услуг. Представитель Ц Б заявила, что выпущено 54 млн карт национальной платёжной системы, и тарифы по ним для банков, если сравнивать постатейно, ниже на 10−15%.
Как писал News.ru, в декабре 2018 года количество банковских карт, выпущенных на базе платёжной системы «Мир», превысило 50 млн штук. По данным гендиректора Национальной системы платёжных карт Владимира Комлева, на карты «Мир» приходится почти 20% всего российского рынка «пластика».
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