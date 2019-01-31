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В Центробанке раскритиковали идею создания зарплатного реестра 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Регулятор получил предложение банков рассмотреть создание в РФ зарплатного реестра, однако считает, что в этой идее больше недостатков, чем преимуществ, сообщила в интервью газете "Ведомости" первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
"Банки прислали нам такое письмо. Это уже очень коммерческая тема, поскольку она в том числе касается ведения операций клиентов. А нам важно, чтобы положение физических и юридических лиц не ухудшилось. Мы проработали этот вопрос и обсудим с банками выводы, к которым мы пришли. По нашему мнению, недостатки этого подхода перевешивают его преимущества", — ответила Скоробогатова на вопрос, поддерживает ли регулятор предложение создать такой реестр.
На сложившуюся монополию в сегменте "зарплатных проектов" обратили внимание зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин и глава "Тинькофф банка" Оливер Хьюз в ходе январских парламентских слушаний в Госдуме. В качестве одного из способов снизить монополию госбанков на рынке Сенин предложил создать в РФ централизованный зарплатный реестр.
О том, что банки направят коллективное обращение ЦБ РФ о создании консолидированного зарплатного реестра, РИА Новости в конце января сообщили в пресс-службе Совкомбанка со ссылкой на зампреда правления Алексея Панферова. Как такой реестр будет работать, в банке пока не уточнили, сообщив только, что есть разные взгляды на схему его реализации, все они имеют свои плюсы и минусы.
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Комментарии
Личный счет , Оливер Хьюз , Ольга Скоробогатова , Алексей Панферов , Совкомбанк , Тинькофф банк , Госдума , Центральный банк России , Альфа-банк , Ведомости , РИА Новости
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